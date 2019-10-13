شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندریة السينمائي ينفى مشاركة أفلام لدول لا تدعم الوحدة العربية والان مع التفاصيل

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة أن ما أثاره البعض من خلط فى جنسية فيلمي "مسك" للمخرج الإماراتى حميد السويدى المشارك فى مسابقة نور الشريف للفيلم العربى، حيث ورد وجود جهات كانت قد أسهمت فى دعم مشروعه منذ كان فكرة لدى مخرجه منذ 2014 وكان من بينها مؤسسة الدوحة للأفلام، والفيلم السلوفينى "يوم جيد للعمل" للمخرج مارتن ترك والذى شاركت في دعمه أيضا عدة جهات من البوسنة وسلوفينيا وإذاعة تركية خاصة، مؤكدة عدم مشاركة أيا من الدول التى وردت اسماؤها ضمن دعم مشاريع الفيلمين مثل قطر أو تركيا، حيث أن تاريخ الدعم لهذه الأعمال كمشاريع وأفكار قبل تنفيذها يعود لسنوات سابقة.

وأضافت إدارة المهرجان أن عدد الأعمال السينمائية المعروضة فى المهرجان يزيد عن 85 فيلما لدول البحر المتوسط التى لها علاقات جيدة مع مصر ، ولهذا فأن المشاركة الإماراتية نابعة من هذا التوجه وهو دعم المهرجان للسينما العربية وخاصة دول مثل الإمارات والسعودية وعمان والكويت.