شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: أتمنى تقديم دور أكشن فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ناهد السباعى، لـ"الخليج 365"، إنها تحلم بتجسيد دور ينتمى إلى طبيعة أعمال الأكشن، خاصة أن معظمها تحقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن الفنان أو الفنانة لابد وأن يغير من جلده ويقدم جميع الأدوار سواء رومانسى أو كوميدى أو غيرها.

وشاركت ناهد مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة بفيلم قصير بعنوان "هذه ليلتى" بطولة ناهد السباعى وشريف دسوقى، ومن إخراج يوسف نعمان.

الفيلم يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات، ويجسد شريف دسوقى دور "بياع"، ويشكل محطة مهمة مع ناهد السباعى من خلال المواقف التى تجمعهما سويا ضمن أحداث الفيلم.

الفيلم من بطولة ناهد السباعى، شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.