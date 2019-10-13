شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: مجلة المسرح قيمة فنية وتاريخية ونافذة لأجيال من النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فضل كبير فى عودة مجلة المسرح "مجلة الثقافة المسرحية" للفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فمنذ توليه المنصب عاهد نفسه على إنجاز المشروعات التى يمكن تنفيذها من خلال المركز وكان من ضمن المشروعات المؤجلة إعادة اصدار مجلة المسرح "العريقة".

ويقول الفنان ياسر صادق لليوم السابع : مجلة المسرح قيمة ثقافية وفنية وتاريخية فهى منذ إصدارها الأول فى ستينيات القرن الماضى وهى تمثل صفحة ناصعة تعكس حال المسرح المصرى، ولم تكن المجلة قاصرة على النشاط المسرحى داخل مصر فقط بل كانت نافذة اطلع من خلالها المسرحيون المصريون علي المسرح فى مختلف بلدان العالم.

ويضيف ياسر صادق : شكلت المجلة أيضا نافذة لأجيال من النقاد بدأت كتاباتها علي صفحات المجلة ثم أصبحوا فيما بعد مشروعات نقدية شديدة التميز والحضور، وكانت أيضا منصة للترجمة الرصينة لنصوص من عيون المسرح العالمى.

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ووجه صادق شكره لوزيرة الثقافة وللمخرج خالد جلال علي ما قدماه من دعم لعودة هذه المجلة العريقة، كما شكر الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لتعاونه المثمر والجاد فى طبعتها على أكمل وجه.