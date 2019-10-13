شكرا لقرائتكم خبر عن 18 أكتوبر مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة لأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية يوم 18 أكتوبر موعدا لانعقاد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الـ 30، المقرر إقامتها فى الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

كانت قد اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية 4 دول ضيوف شرف فى قسم "سينما تحت المجهر"، والدول الأربعة هى لبنان عن العالم العربى، نيجيريا عن أفريقيا، تشيلى عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.

ويكرم خلال الدورة الجديدة المنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج الذى رحل قبل انعاقدها، ولذلك قررت وزارة الثقافة إطلاق الدورة باسمه تكريما له ولعطائه السينمائى كمنتج وكرئيس للدورتين السابقتين من عمر المهرجان العريق المهتم بالسينما الأفريقية والعربية.

وتشارك النجمة هند صبري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلمها " نورا تحلم " للمخرجة هند بو جمعة والفيلم مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبري (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.