بالفيديو|"لو اتكلمت هظلمها".. هذا ما قاله كريم فهمي عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان كريم فهمي، إن زوجته دانيا هي التي توفر له الراحة في عمله، وهي مستشاره في كل الأراء الخاصة بعمله وحياته.

وأضاف كريم فهمي خلال لقائه في برنامج "عرب وود" المُذاع عبر فضائية روتانا، "دانيا تمتص غضبي حينما أغضب، وأنا إذا تحدثت عنها سوف أظلمها، لأن الكلام لا يوفيها حقًا".

وأعرب كريم فهمي، عن سعادته بأن فيلم "ديدو" لديه نفس روح فيلم "كينج سايز" للفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أن الفكرتين مختلفين تمامًا عن بعضهما البعض، كما تمنى النجاح للفنان محمد هنيدي في هذا الفيلم.

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ويستعد الفنان كريم فهمي، لتصوير مسلسل "الملاك"، حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" بصحبة فريق العمل ومنهم الفنان صبري فواز، من تأليف حسان دهشان، إخراج أستاذ إبراهيم فخر.

وعلق النجم كريم فهمي على الصورة قائلًا: "مسلسل ملاك يا مسهل يارب دعواتكم، تأليف أستاذ ، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة محمود عبدالمغني، صبري فواز، فراس السعيد، أسماء جلال، هنتدي مهنا، أيتن عامر، أميرة العيادي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي، ولسه فيه نجوم كتير ان شاء الله دعواتكم بالتوفيق"،

يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" الذي شارك في بطولته دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفي، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.