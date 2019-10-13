بالصور.. بكاء لطيفة في عزاء شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"مجموعة من الصور أثناء مشاركتها في عزاء المخرج الراحل شوقي الماجري، الذي أقيم مساء أمس السبت بمسجد فريد شوقي بالعجوزة.

ظهرت لطيفة في الصور وهي تبكي، بينما علقت عليها قائلة: "الكل بكاك يا شوقي يا غالي. شكرا لكل الفنانين من كل العالم العربى اللي حضروا عزاء الأخ الغالي شوقي الماجري".

وتوفي المخرج الكبير شوقي الماجري، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكانت بداية التعارف بين الماجري، والجمهور المصري مع مسلسل "أسمهان" عام 2008، ومسلسل "هدوء نسبي" في 2009 من بطولة نيللي كريم، التي تعاون معها مجددًا في مسلسل "سقوط حر"، والذي عاد به إلى مصر بعد غياب 7 سنوات.