إيمان العاصي مع ابنتها وإطلالة جديدة لإليسا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وسط الطبيعة، وعلق زوجها الفنان حمدي المرغني على الصورة بوضع قلوب.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة تجمعها بابنتها ريتاج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت العاصي: " ابتسامتها تجعلني أضحك، مبعرفش أضحك في الصور والله".

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وعلقت على الصورة: "عندما يقولون إنهم لايهتمون، فإنهم يفعلون ذلك بالفعل".

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داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة تجمعها بإحدى صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت داليا على الصورة " الحب كله".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت بطمة: " أحيانا تكون نظرة العين نصف الكلام".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا من اللون الذهبي، وعلقت: " من يهتم بك، لا تخسره قد لا تعيد لك الحياة مثله".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من داخل أحد المطاعم.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس رياضية ونظارة شمسية.