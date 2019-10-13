رغم ضعف السيناريو.. إشادة بفيلم "ورقة جمعية" للوسي في الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى

أجمع حضور ندوة فيلم ورقة جمعية عقب عرضه الأول في الدورة ال٣٥ من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم على أنه جيد يعيبه بعض المشاكل أبرزها سيناريو الفيلم، الذي لم يشهد إلا حدثًا واحدًا قويا وسار على نفس الوتيرة.

وأشار الحضور إلى أن الفيلم غلب عليه الطابع التليفزيوني في الإخراج، موضحين أن المخرج تمكن من السيطرة على الممثلين وقدموا أداءً جيدا.

وقالت الممثلة الليبية خدوجة صبري إن أم عبدالله، التي أدت دورها الفنانة لوسي، تقدم معنى أكبر من فكرة الأم وهي الوطن، مضيفة وهي تبكي أنها ذكرتها ببلدها، وظهر على الفنانة لوسي التأثر بكلامها.

وانتقد بعض الحضور وضع الفنانة لوسي للمكياج، لكن نفت الأمر تماما، مشيرة إلى أنها لم تستعن بماكيير في العمل.

Advertisements

وأشادت المخرجة إنعام محمد علي بأداء ميدو عادل وسهر الصايغ، ابنا لوسي في الفيلم.

وأكد المخرج علي عبدالخالق أن الفيلم من الممكن مشاركته في مهرجانات أجنبية وعربية والحصول على جوائز، لكونه إنسانيا ويقدم حالة حقيقية للحارة المصرية.

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما، ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي يقام غدا، ويشهد توزيع جوائز ٥ مسابقات.