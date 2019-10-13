صور.. تفاصيل حفل محمد شاهين في ساقية الصاوي

أحيا الفنان محمد شاهين الليلة حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي.

وحضر الحفل أيضا بعض الفنانين من بينهم: مصطفى محفوظ، عصام إسماعيل، عزيز شافعي، هايدي موسى.

وقدم شاهين خلال الحفل باقة لامعة من أغاني ألبوم "ده اللي جاي"، بالإضافة

إلى بعض أغانيه الرائعة، ومن بينهم: "ابن عمي"،"منك للدنيا"، "بيني وبينك خطوة ونص"، للفنان حكيم، "اخ ياليلي"، كما شاركته في الغناء الفنانة هايدي موسى في أغنية "يا أغلى من ايامي" للنجمة أم كلثوم، "يتعملوا" للنجم عمرو دياب، وذلك بالإشتراك مع الفنان مصطفى محفوظ، "انا بتونس بيك"، للنجمة وردة، "احنا الجدعان"، "كلام كلام"، بالإشتراك مع الملحن عزيز شافعي.

يذكر أن الفنان محمد شاهين طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "ده اللي جاي"، ويضم الألبوم 12 أغنية، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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