ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع "الفن"، سألنا الممثلة اللبنانية وفاء طربيه عن رأيها في الممثلين والممثلات اللبنانيين، فقالت :"هناك العديد من نجوم ونجمات التمثيل الذين يلفتونني، وأداؤهم رائع، والبعض منهم يذكرني بنفسي، وهناك في المقابل ممثلون وممثلات لا أفهم ماذا يقولون حين أشاهد أعمالهم التمثيلية، فهم يتحدثون بصوت منخفض، ونطقهم غير سليم، وليس لديهم إحساس في أدائهم، ففي التمثيل هناك فعل ورد فعل".
وأضافت طربيه :"يجب أن يعمل الممثل على نفسه، ويعيش الدور الذي يؤديه، وأنا لا امثل، بل أعيش الحالة، لذلك حفظني الناس ويحبون أدائي مهما كان نوع الدور الذي أقدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هكذا علقت وفاء طربيه على أداء الممثلين والممثلات اللبنانيينخاص الفن – علي الإبراهيم: سأعود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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