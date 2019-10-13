خاص الفن – علي الإبراهيم: سأعود بقوة بعد الحادث

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل السوري ​علي الإبراهيم​ عن سعادته لوقوف زملائه الممثلين إلى جانبه، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في رفع معنوياته ويساعده على العودة إلى الأضواء.

وقال لموقع "الفن": الحمد لله أنني شفيت، الحمد لله الذي نجاني من الموت، فلو أن أحداً غيري تعرض للحادث نفسه لمات على الفور، ولكن الله نجاني.

وكشف أنه لا يعرف متى يعود إلى الشاشة، لكنه شدد أنه سيعود بقوة ليطل على جمهوره مجدداً.

وكان علي الإبراهيم قد تعرض لحادث سير مميت قبل عامين، على طريق مصياف – جبلة، غرب سوريا، أصابه بالكثير من الكسور والجروح، وكان قبل ذلك قد أنهى مشاركته في مسلسلي "شوق" و"غرابيب سود".

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