خاص الفن- نانسي عجرم تتألق بأضخم الحفلات في جمصة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا ضخما داخل "جامعة الدلتا" على ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.

وحضرت نانسي مرتدية ملابس رياضية بصحبة مدير أعمالها السيد جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم قامت بتغيير ملابسها بأحد الفنادق بجوار الجامعة وارتدت فستانا اسود وصعدت على خشبة المسرح على ألحان أغنية "الدنيا حلوه" وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات المعجبين.

من جانبها وجهت نانسي الشكر للطلاب على حفاوة الإستقبال الكبيرة وتمنت لمصر وشعبها دوام الأمن والازدهار ثم انطلقت لتتألق بوصلة غنائية أشعلت المزيد من حماس الجمهور، قدمت خلالها عدد كبير من ابرز اغاني مشوارها الفني منها "آه ونص" ، "ما تيجي هنا"، "اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع" ، "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" و "مين ده اللي نسيك" .. بالإضافة إلى "لو سألتك انت مصري" التي حملت خلالها العلم المصري.

وفي قبيل ختام فقرتها وعقب تكريمها من إدارة جامعة الدلتا كأفضل مطربة عربية، حرصت نانسي على شكر القائمين على الحفل لاتاحتها الفرصة للتواجد بأحد اجمل الاماكن المصرية بالإضافة إلى ثقتها بمنظم الحفل وليد منصور الذي وفر جميع التجهيزات والتقنيات الخاصة بحفلات اللايف العالمية للخروج بحفل مبهر للجميع .