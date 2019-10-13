ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​أروى جودة​ أنها سعيدة بالعودة الى السينما مرة أخرى بفيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفا وهبي، بعد غياب دام 5 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم الجزيرة 2 مع الممثل المصري أحمد السقا والمخرج المصري شريف عرفة مؤكدة أن الفيلم مختلف والشخصية التي تقدمها مميزة بالنسبة لها.

وأشارت أروى لموقع "الفن" أنها خلال السنوات الماضية قدمت العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة وهذا ما تبحث عنه في كل دور يعرض عليها، لافتة أن عينها على الكوميديا في الفترة المقبلة حيث تتمنى تقديم دور كوميدي رغم علمها بصعوبة الأمر لأنه ليس سهل اضحاك الناس عكس الدراما ولكنها تريد خوض التجربة.

فيلم " أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما قالته أروى جودة عن عودتها للسينما وعينها على الكوميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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