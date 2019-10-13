ميرنا وليد - بيروت - بعد أن حقق كل منهما نجاحات عديدة وملايين الاستماع للاغنيات يستعد الفنان الاردني أدهم نابلسي للتعاون مع الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بعمل جديد سيبصر النور قريبا مع التحفظ حاليا عن تفاصيله.

كما أوشك زياد برجي على الانتهاء من أغنية للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أيضا ستصدرها بعد الانتهاء من تحضيراتها النهائية.

ويحضر زياد ميني البوم مصري سيصدر مع بداية العام المقبل، ويتعاون فيه مع عدد من الملحنين المصريين وأيضاً مع الكاتب أمير طعيمة ومع أحمد ابراهيم كموزّع موسيقي.

ويجتمع زياد برجي والممثلة اللبنانية باميلا الكيك في فيلم جديد بعنوان "يوم إيه يوم لا"، وسيطرح في دور العرض السينمائية في فترة عيد الميلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أدهم نابلسي وزياد برجي معا وتحضيرات نوال الزغبي أوشكت على الإنتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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