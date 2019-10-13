موجز الفن- نجمة عالمية تختار مايا دياب ونانسي عجرم ومي عمر تثير الجدل بقبلة جريئة لمحمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - نجمة عالمية تختار مايا دياب ونانسي عجرم ومي عمر تثير الجدل بقبلة جريئة لمحمد سامي موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بين سميرة سعيد وأحلام من اختار قراء موقع الخليج 365 الأكثر منطقية بحكمها على مشتركي "ذا فويس "؟ https://www.elfann.com/news/show/1254002/ إستفتاء "الفن": من تفضلون أن يقدم حفل ملكة جمال لبنان لعام 2019؟ https://www.elfann.com/news/show/1254009/ خاص الفن- هل "فارقوني" آخر أغنيات ألبوم ناصيف زيتون؟ https://www.elfann.com/news/show/1254007/ زياد برجي يبدأ تحضيرات مختلفة للفيلم وميني ألبوم مصري https://www.elfann.com/news/show/1253957/ بالفيديو- مي عمر تثير الجدل بقبلة جريئة لزوجها محمد سامي https://www.elfann.com/news/show/1253982/ شابة تفاجئ ممثلاً خليجياً بقبلة أمام الحضور.. بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1253991/ كورتني كارداشيان تضع مساري ومايا دياب ونانسي عجرم على لائحة اغنياتها المفضلة https://www.elfann.com/news/show/1254015/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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