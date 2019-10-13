خاص بالفيديو- قصة حب تجمع نهوى مع ملك جمال لبنان والفن يكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - فيديو كليب جديد تطل فيه الفنانة اللبنانية نهوى لأغنيتها الجديدة اللبنانية "​أنا إلك​".

وتقدم نهوى الأغنية اللبنانية للمرة الأولى، بعد أن قدمت في السنوات الماضية الأغنية البدوية.

وتعاملت في الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد، وقد صوّرتها في مناطق مختلفة في لبنان، معتمدةً 3 لوكات منوّعة تظهر بها بطريقة مختلفة، كما إعتاد عليه الناس منها.

والأغنية تتعاون فيها نهوى مع الملحن اللبناني جوزيف جحا والكاتبة جنا روحانا، والانتاج لشركة روتانا.

موقعنا تواجد في كواليس التصوير وكان لنا لقاءات خاصة كشفنا فيها عن كواليس العمل، وتصاريح كل من نهوى وفادي حداد وملك جمال لبنان السابق ربيع الزين الذي شاركها ببطولة الكليب.

نهوى كشفت بعض الأمور الفنية أيضاً، وردّت على موضوع ارتباطها.

تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.

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