تراند اليوم : محمود قابيل بكشف سر غضبه من يوسف شاهين

كشف الفنان محمود قابيل سر غضبه من المخرج يوسف شاهين في فيلم “العصفور” الذي انطلق منه إلى عالم الفن عام 1972.

وقال قابيل، إن علاقته بشاهين تعود إلي حقبة الستينات، إلي أن اختاره للعمل معه في فيلم “العصفور”، لافتا أنه “سأل يوسف شاهين قبل تصوير أحد مشاهد الفيلم قائلاً: “أنت عاوز إحساسي يكون عامل ازاي في المشهد ده؟، ففوجئت به يصيح غاضباً: “إحساس مين؟ أنا اللي بعمل كل حاجة، أنت مجرد أباجورة”.

وأوضح قابيل، “شعرت بغضب شديد حينها منه بعد أن وصفني بـ “الأباجورة”، ولكن سرعان ما تبدد هذا الشعور بعدما وجدته يُحدث كل الممثلين بالطريقة نفسها.

وتابع: “الحقيقة أنني أحب يوسف شاهين للغاية، لأنه إنسان طيب وودود ومخرج متمكن من أدواته”.