تراند اليوم : مي سليم تنتهي من تصوير مشاهدها في ” حواديت الشانزليزيه”

أوشكت الفنانة مي سليم على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل “حواديت الشانزلزيه” حيث صورت 90% من دورها ضمن الاحداث، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتظهر مي سليم في أحداث المسلسل بشكل مختلف حيث ان القصة تدور في فترة الأربعينات والخمسينات، وتجسد مي دور فتاة من أسرة فقيرة تعمل خادمة في بنسيون وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول ان تغير مجرى حياتها.

وتدور أحداث المسلسل حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينات ويحتوي على 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.