توقيف جين فوندا أثناء تظاهرها أمام الكونجرس!

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 01:01 صباحاً - ألقت السلطات الأمريكية القبض على الممثلة جين فوندا خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بالحفاظ على البيئة.

والتقطت الكاميرات صورا للممثلة أثناء القبض عليها ويصطحبها أحد الضباط لسيارة الشرطة أمام الكونجرس الأمريكي، وذلك أثناء اشتراكها في مظاهرة مع جماعة “تغيير النفط الدولية” والتي وصفتها بأنها “مجموعة رائعة أنشأها شبابنا”.

تم اعتقال فوندا مع 16 شخصا آخرين خلال هذه المظاهرات في واشنطن، وكشفت قناة CBC الأمريكية أن جميع المعتقلين وجهت لهم اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.