شكرا لقرائتكم لهذه الأسباب رفض طلعت زكريا التعاون مع عادل إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل 6 سنوات قدم الفنان عادل إمام مسلسل "العراف" في شهر رمضان واختار طلعت زكريا لمشاركة بدور في هذا العمل.

لكن بعد عرض المسلسل، فاجأ زكريا المشاهدين بإعلانه أنه لن يتعاون مع عادل إمام مرة أخرى، ما شكل صدمة للجمهور المصري والعربي الذي اعتاد على فكرة أن جميع العاملين في مجال الفن يرغبون بالتعاون مع "الزعيم".

طلعت زكريا الذي توفي ظهر اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة، كان قد تحدث في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني عن أسباب قراره المفاجئ.

وقال زكريا حينها إن "الوقوف أمام عادل إمام شرف لأي ممثل" واعتبر أنه نال هذا الشرف أكثر من مرة، وبالتالي شعر أن عليه التوقف والتركيز على أعماله الخاصة، حيث يقدم عادل إمام أعمالا من بطولته المطلقة، لذا فضّل زكريا التركيز على أعمال خاصة به.

Advertisements

وأشار إلى أن الزعيم وضع اسم زكريا الثالث على شارة مسلسل "العراف" ليحل بعده وبعد حسين فهمي، إلا أن مساحة الدور المعطى به في العمل لم تعجبه ولم يستطع أن يبرز كافة إمكانياته الفنية فيها، حسب تعبيره.

هذا الأمر دفع زكريا إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن المشاركة في أعمال عادل إمام بعدما تعاونا من قبل في عدة تجارب من بينها "التجربة الدنماركية" و"عمارة يعقوبيان".

وكشف زكريا أن عادل إمام دائما ما يمازحه حينما يراه وبينهما علاقة جيدة، إلا أن الأمور تختلف عندما يتصل الأمر بالعمل. واعتبر أن "النجوم يشعرون أن كرسي النجومية مثل كرسي الحاكم وبالتالي هناك خوف من اقتراب أحد من هذا الكرسي"، إلا أن زكريا شدد على أنه لا يتعامل في أعماله بهذا المنطق.

وفي لقاء صحفي لاحق، أكد زكريا أن عادل إمام "أنهى الخلاف معه" بعدما زاره في موقع تصوير أحد مسلسلاته، وحينها قدم زكريا له اعتذاره بعدما شعر أنه تجاوز الحدود في الخلاف. وقال له الزعيم حينها "أنا كبير يا طلعت" وهو ما أذاب الخلاف سريعاً. وشدد زكريا في هذا اللقاء على أنه "واحد من عشاق الزعيم عادل إمام".