شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم El Camino الذى يعد استكمال لأحداث مسلسلBreaking Bad فى حصد تقييمات عالية بعد ساعات من عرضه على إحدى الشبكات التليفزيونية. ووصل تقييم الفيلم الجديد لنسبة 96% عبر موقع rotten tomatoes، وعلى نسبة 8.1 عبر موقع IMDB الشهير خلال ساعات من عرضه عبر الشبكة الأمريكية. الفيلم الجديد يقوم ببطولته النجمان آرون بول وبراين كرانستون، وقد فازت شبكة قنوات نتفليكس بالإذاعة الحصرية للفيلم الجديد بعد سباق مع شبكة AMC الأمريكية. وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.

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