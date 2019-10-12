وفاة الفنان التونسي لطفي جرمانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي المطرب التونسي لطفي جرمانة، في مستشفى “الرابطة” بالعاصمة التونسية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
ولطفي جرمانة مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن تونسي، انطلق في ممارسة الفن الشعبي الأصيل منذ سنة 1980، وفي رصيده مجموعة من الأغاني الشعبية التّي لا زالت تردّد من قبل التونسيين.
وبدأ مشواره الفني بتأليف مجموعة من الأغاني منها: ”لا نعاتبك لا نكلمك” و “الناس إلى لامو عليا” و “يا لخو يا لخو” و”الفيزا” و “وشمت زندي” و”سري في بالي”.
وبعد غياب طويل عن الساحة الفنية بسبب مرضه، عاد لطفي جرمانة للظهور عام 2018، حيث ظهر وهو في حالة صحية حرجة، وتحدّث عن أزمته الصحية وعن تنكّر الوسط الفني له، وقدّم أغنيته الأخيرة وهي “دمع الرجال”.
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