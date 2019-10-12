بريانكا شوبرا تتحدث عن معاناة زوجها من مرض السكري

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خلال العروض الترويجية لـ Sky Is Pink، تحدث الممثلة بريانكا عن إصابة زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس بداء السكري من النوع الأول، الذي اكتشف في نوفمبر 2018، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

كشفت بريانكا شوبرا في برنامج تلفزيوني أنها ستستيقظ غالبًا في منتصف الليل من أجل الاطمئنان عليه، خلال الأشهر الأولى من حفل زفافهما.

قالت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا: “في البداية، عندما تزوجنا، لم أتمكن من فهم حقيقة أنه يعرف متى انخفض السكر، حتى عندما يكون نائمًا، لديه هذا الانضباط المجنون. إنه يشعر ذلك “.

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وأضافت الممثلة “اعتدت أن أستيقظ في منتصف الليل لأتفحص ما إذا كان كل شيء على ما يرام لفترة طويلة بالفعل”.

وأضافت بريانكا أن الطريقة التي يعيش بها نيك حياته إلى أقصى حد على الرغم من مرض السكري هي قصة ملهمة في حد ذاته. “لقد كان يعتني بمرضه منذ أن كان صغيرًا لدرجة أنه كان لديه انضباط مجنون حول هذا الموضوع. إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به ومتى يفعل.

في نوفمبر 2018، قام نيك بالكشف عن مرضه عندما شارك بوست طويل، جاء في بعضه: “منذ 13 عامًا، تم تشخيص إصابتي بمرض السكري من النوع الأول. الصورة التي تظهر على اليسار هي بعد أسابيع قليلة من تشخيصي. بالكاد كنت 100 رطلًا بعد أن فقدت الكثير من وزني، لأن نسبة السكر في الدم مرتفعة جدًا”.