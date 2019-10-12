الدراما الإسبانية تكتسح أمريكا

نجح المسلسل الإسباني "موني هيست" في تحقيق رقما قياسيا على "نتفلكس" لتكون هذه السلسلة غير الإنجليزية هي الأكثر مشاهدة في تاريخ هذه الشبكة منذ إنشائها.



النجاح نفسه حققه المسلسل الإسباني "ذابلوجى" الذي عرض على "بي بي سي"، وسلسلة "سايد جيم" التي عرضت في DirecTV بأمريكا اللاتينية، وهو ما جعل الخبراء يرون أن هذا النجاح للدراما الإسبانية يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة.

ورغم أن المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وشيلي من أفضل الأسواق المعتادة للمسلسلات التلفزيونية الإسبانية، لكن العروض البارزة بدأت تمتد الآن عبر السوق الأمريكية.





ويقول أليخاندرو روخاس المدير الإقليمي لأمريكا اللاتينية في شركة Parrot Analytics": "في السنوات الأخيرة، قفزت المسلسلات التلفزيونية الإسبانية قفزة مثيرة للإعجاب في الجودة، ما سمح لها بالتوسع ليشمل بقية العالم"، حسب "فارايتي".

ويرى روخاس أن ذلك يعود إلى أن هذه الأعمال تستخدم أسلوبا عالميا من حيث القيم والعناصر الفنية لكل قصة، ما جعلها تتجاوز حدود إسبانيا.

ويخلص روخاس إلى القول: "لدى الجماهير الإسبانية توقعات كبيرة بشأن المسلسلات التلفزيونية الخيالية التي يحتاجها المنتجون من أجل التفوق، ما يجعل المنتج الإسباني ناجحا للغاية عندما يسافر خارج إسبانيا".

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وقد بدأت الدراما الإسبانية تظهر في أسواق أخرى غير تقليدية مثل اليابان واليونان وتركيا، كما تسبب عرض الجزء الثاني من المسلسل الإسباني "إيليت" في الولايات المتحدة عام 2018، في مضاعفة الطلب عليه 5 مرات في 2019، بينما نجح عرض الجزء الجديد من مسلسل "موني هيست" في مضاعفة عدد مرات المشاهدة بنسبة 50٪ مقارنة بالأجزاء السابقة وفقا لـParrot Analytics.





وفي شهر أبريل/نيسان الماضي حققت السلسلة الكوميدية "برفكت لايف" التي تقودها النساء نجاحا كبيرا، فكانت أفضل سلسلة إسبانية نجحت في تجاوز الحدود المحلية في النصف الأول من عام 2019، وهو ما تم إثباته من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

كما كان المسلسل هو الفائز الأكبر هذا العام في مهرجان التلفزيون بكان، حيث حصل المسلسل الذي صممه وكتبه وقام ببطولته ليتيسيا دوليرا على جائزة أفضل سلسلة وجائزة أداء خاص لدوليرا، بالإضافة للنجمتين سيليا فريخيرو وأيكسا فيلاجران.

كما تستمر سلسلة "لوكد أب" الإسبانية، وهي من نوعية "دراما السجون" التي حصلت عليها شركة "أمازون برايم فيديو" لصالح الولايات المتحدة، في توليد طلب قوي عبر الإنترنت في العديد من الأسواق غير التقليدية.

يذكر أن "نتفلكس" هي المنتجة لمسلسلات "إيليت، ذا جابل جيرلز"، ومسلسل "موني هيست"، وتهدف الشركة لإنتاج 9 إلى 12 مسلسلا إسبانيا في السنة الواحدة.



