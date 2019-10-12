تامر حسني يستعد لطرح "الفلوس" في يناير

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العين الإخبارية - صفوت دسوقيالأحد 2019/10/13 12:03 ص بتوقيت أبوظبي
الفنان المصري تامر حسني يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "مش أنا"
بعد سلسلة من التأجيلات قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" طرحه بدور العرض السينمائي المصري في 3 يناير المقبل، ويعد "الفلوس" أول فيلم يحدد عرضه في موسم منتصف العام السينمائي.
وطرح الممثل والمطرب المصري تامر حسني بطل الفيلم الإعلان الترويجي عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" وظهر في البرومو الممثل المصري أحمد السقا والفنانة المصرية مي عز الدين كضيوف شرف.
وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية ويناقش فكرة الثقة بين الأصدقاء، ويعد التجربة الثانية للمخرج اللبناني سعيد الماروق بعد فيلم 365 يوم سعادة.
وكان فيلم الفلوس تأجل عرضه تجاريا لعدم الانتهاء من مشاهد الأكشن التي تم تنفيذها بالكامل في لبنان.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد وعلي ربيع ونانسي صلاح، كما تم تغيير اسمه أكثر من مرة منها "تصبح على خير، الجوكر، نصب تذكاري".
من ناحية أخرى يواصل تامر حسني التحضير لبطولة فيلم جديد بعنوان "مش أنا" للمخرجة سارة توفيق.
وكان آخر أعماله على شاشة السينما فيلم "البدلة" إنتاج عام 2018 وشاركه البطولة أكرم حسني وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى شباك التذاكر.
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