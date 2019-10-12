شوقي الماجري.. نجوم الفن يتوافدون إلى عزائه.. وهذا ما قالته هند صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد نجوم الفن إلى عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري، مساء السبت، حيث كانت النجمتان هند صبري، ولطيفة أول الحاضرين، وستتلقّى صبري واجب عزاء السيدات، على أن يستقبل أصدقاء الراحل المقرّبين المُعزّين في قاعة الرجال.

ونعت هند صبري المخرج الراحل قائلةً: "أعزي الشعب العربي والفن العربي في كل الدول العربية، في الراحل شوقي الماجري، الذي سوف تظل أعماله خالدة وكنت أتمنى تكريمه وهو عياش بشكل كبير".

وأضافت: "شوقي الماجري كان لدية عطاء كثير، ولكن يصعب علي أنه في آخر أيامه كان رحمة الله عليه لا يعمل بشكل كبير، ولكن الحمد الله هذا قدر الله".

وحرص على تقديم واجب العزاء الفنانة عائشة بن أحمد، وفرح يوسف، والسيناريست عزة شلبي والمخرج عماد البهات، الفنانة سوزان نجم الدين، والمستشار الثقافي لسفارة تونس بالقاهرة وأميرة حامدي، والمخرج السوري بسام قطيفان، والمخرج الفلسطيني طارق يخلف.

وشُيّع جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري إلى مثواه الأخير في عاصمة بلده عصر السبت بحضور عدد من الفنانين التونسيين والعرب ووزير الثقافة هناك محمد زين العابدين.

وأبّن العابدين الراحل خلال تشييع جثمانه، حيث قال: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. باسم العائلة الثقافية التونسية، والسينمائية والتلفزيونية ننعى الفنان الألمعي، المخرج التلفزيوني والسينمائي التونسي والعربي والعالمي شوقي الماجري الذي ترك بهذا الرحيل المفاجئ وهو في عزّ العطاء أحباءه من رفاقه وأصدقائه وزملائه من فنانين ومخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين وإعلاميين.. تركهم بصمت وهدوء، وترك كعادته النهايات مفتوحة في عظمتها".

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وأضاف:"رحل عنا المثقف المرهف عن سن تناهز الـ58 عامًا، كان من أبرز المخرجين العالميين حيث تجلّى إتقانه الإبداعي خيالًا ومخيالًا في أعماله المختلفة وتجلّت موهبته المبتكرة منذ بداية مشواره الفني.

كما قرّر أصدقاء المخرج الراحل شوقي الماجري إقامة عزاءين له الأول بالقاهرة والثاني بدمشق، ونشرت الممثلة السورية شكران مرتجى تفاصيل عزاء شوقي الماجري بدمشق وكتبت :"الرجاء من الزملاء والزميلات رتويت ومن الصحافة والإعلام لنكرم لو للأسف بحضورنا في عزائه لمن ساهم بالدراما السورية وعاش في دمشق 18 سنة سيرقد في قلوبنا وذاكرتنا .الفاتحة وحسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين والوطن العربي، على تقديم النعي للراحل، عبر حساباتهم الشخصية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزهم طليقته السابقة الفنانة الأردنية صبا مبارك، ونيللي كريم، باسل خياط، هند صبري، جيهان خليل، كندة علوش وغيرهم.

يُذكر أن الماجري قد درس الإخراج في بولندا عام 1994، واشتهر بالكثير من الأعمال الدرامية سواءً المصرية أو العربية، وقام بإخراج 16 مسلسلًا، منها "أسمهان وسقوط حر وحلاوة الروح وهدوء نسبى والطريق الوعر"، كما قدم عام 2012 فيلم "مملكة النمل" بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.