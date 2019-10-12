رامي عيّاش يُسعِد معجبةً.. والجمهور: اهتماماته تعدّت إنشاء "عياش الطفولة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رسم الفنان اللبناني رامي عياش البسمة على وجه إحدى معجباته من ذوي الاحتياجات الخاصة تُدعى سلمى أثناء وجوده في المغرب، حيث توجّه إلى منزل ذويها وقدّم لها مجموعةً من الهدايا، وتبادل الحديث معها وسط سعادة غامرة من الفتاة.

وتفاعل محبو "البوب ستار" مع لفتته، مؤكّدين أن اهتماماته بالقضايا الإنسانية قد تعدّت إنشاء جمعية "عياش الطفولة"، بينما أعرب الفنان عن سعادته أيضًا بما قدّمه لسلمى، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع وصف لحظات تواجده معها، مؤكدًا أن الفتاة قد دخلت قلبه فور رؤيتها خلال مهرجان موازين، رغم الضجّة التي كانت في المكان.

وشارك الفنان مقطع فيديو من زيارته إلى سلمى لتنهال عليه ردود الفعل الواسعة من جمهوره، فقال أحدهم:" "الدين معاملة.. رامي أسر قلوبنا وعقولنا بتواضعوا وانسانيته وحبه لفعل الخير الدائم. رامي انسان طموح ومتوازن وذو عقل كامل ماشاء الله".

كما احتفل الفنان أيضًا قبل أيام قليلة بالعام الدراسي الجديد في قرية بعقلين في لبنان، حيث أظهرت مقاطع فيديو مشاركته في حفل لجمعية "عياش الطفولة"، حملت عناوين "ألف بسمة وبسمة"، "خلي سلاحهم العلم".

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وأكّد رامي عياش أن جمعية "عياش الطفولة"، هدفها تقديم الدعم للعائلات لتوفير مستقبل أفضل لأبنائهم في التعليم، وتمنّى خلال مشاركته في افتتاح العام الدراسي الجديد برفقة زوجته داليدا وجود مؤسسات تساعد العائلات وتدعمها في قضايا التعليم، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب العائلات يعطيهم الدافع والراحة والطمأنينة.

وتضمّنت الاحتفالية عددًا من العروض المسرحية التي قدّمها الأطفال في افتتاح العام الدراسي الجديد، وسط تشجيع منه واحتفاء شديد بالأطفال، كما قام عياش بتوزيع الحقائب والكتب المدرسية على التلاميذ، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا.

يُشار إلى أن الفنان رامي عياش يتحضّر للمشاركة في فيلم جديد من إخراج فادي حداد، بمواصفات عالمية، حيث من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر كانون الأول المقبل.