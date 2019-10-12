شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: لم أضع مكياجا بسبب دورى فى فيلم "ورقة جمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لوسى، أثناء الندوة التى أقيمت عقب عرض فيلمها "ورقة جمعية" بمهرجان الإسكندرية السينمائى: "لم أضع مكياجا فى جميع مشاهدى بالعمل، ووضعت كريم فقط حتى اكتسب اللون الأسمر الذى يليق بالسيدة التى تعيش فى حارك شعبية".

وأضافت: "أنا بشتغل وبضع مكياح حسب الشخصية التى أجسدها، وفى العادى لا أحب المكياج، وشوفوا الممثلات الأمريكيات بيطلعوا وهما غاسلين وجوههن".

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

يشارك فى بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.

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مهرجان الإسكندرية السينمائى



لوسى 1



لوسى