شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تصوير مسلسله "الأخ الكبير" أواخر أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج إسماعيل فاروق التحضيرات والاستعدادات لمسلسل "الأخ الكبير"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رجب، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، حيث استقر صناع العمل بشكل كبير على أواخر الشهر الجارى للبدء فى تصوير، عقب الانتهاء من التفاصيل.

ويعقد صناع العمل بقيادة حسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" جلسات عمل مكثفة حالياً للوقوف على التفاصيل الأخيرة للمسلسل، واختيار باقى الممثلين، خاصة أن الشركة ابرمت التعاقد مع كل من الفنانة هبة مجدي والفنانة الشابة هاجر أحمد ليكونا أول المنضمين للمسلسل.

يشار إلى أن محمد رجب قدم آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام"، فى رمضان الماضى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.