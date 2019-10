شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. بعد عامين من الراحة هارى ستايلز يطلق كليب Lights up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عامين من البعد عن الساحة الفنية، أطلق النجم العالمى هارى ستايلز كليب جديد، الذى حمل اسم "Lights Up" وهى الأغنية السينجل الأولى له من ألبومه الثانى والذى يحمل نفس الاسم.

واستطاع كليب Lights Up لهارى البالغ من العمر 25 عاما أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 10 ملايين مرة على قناة هارى ستايل الخاصة على موقع "يوتيوب".

كلمات الأغنية :

What do you mean?

I’m sorry by the way,

I’m never coming back down,

Can’t you see,

I could but wouldn’t stay,

I wouldn’t put it like that,

What do you mean?

I’m sorry by the way,

I’m never coming around,

It’d be so sweet if things just stayed the same,

La da da da dah,

All the lights couldn’t put out the dark,

Running through my heart,

Lights up and they know who you are,

Know who you are,

Do you know who you are?,

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever going back,

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever going back,

Shine,

Step into the light,

It’s so bright sometimes,

I’m not ever,

What do you mean,

I’m sorry by the way,

I’m never going back now,

It’d be so sweet if things just stayed the same,

La da da da dah,

All the lights couldn’t put out the dark,

Running through my heart,

Lights up and they know who you are,

Know who you are,

Do you know who you are?