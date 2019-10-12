بالفيديو| متسابق لبناني يجبر لجنة تحكيم "THE VOICE" على كسر قواعد البرنامج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في الحلقة الرابعة من برنامج " the voice" لاكتشاف المواهب، في موسمه الخامس، استطاع المتسابق اللبناني مارك رعيدي في الانضمام لفريق الفنان محمد حماقي رغم اكتمال فريقه، ليكسر بذلك قواعد البرنامج.

وغنى مارك باللغة الإنجليزية، ونجح في أن يبهر لجنة التحيكم بالكامل، وبسببه قررت إدارة البرنامج كسر القاعدة والسماح للجنة الحكم بضم متسابق اَخر لفرقهم في حالة اكتمال عدد الفريق.

الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت رابع حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".