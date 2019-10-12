هذه حدودنا.. هكذا علق نبيل الحلفاوي على صور صلاح مع العارضة البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على صور محمد صلاح مع العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو .

وكتب الحلفاوي: "محمد صلاح نجم كرة مصري..عالمي - مستقر أسريا - بار بأهله - محب لبلده،نفخر به في الأولى.. ونتمنى له دوام الثانية.. ونحمد له الثالثة والرابعة،هذه حدودنا معه،خدمة الأوطان وإعلاء اسمها لها ألف طريقة. ولكلٍ دوره.. كلٌ ميسر لما خلق له".

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وكانت جلسة تصوير محمد صلاح مع العارضة البرازيلية والتي تصدرت غلاف المجلة الشهيرة "GQ"، قد أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، خاصة أنها المرة الأولى لصلاح التي يظهر فيها مع عارضات أزياء.

وكان محمد صلاح قد حصد جائزة "رجل العام" من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية خلال الحفل الذي أقيم بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وسط حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام بالوطن العربي أبرزهم يسرا، وآسر ياسين، وباسم يوسف، وياسمين الخطيب، ومينا مسعود.