بعد انضمامها لفريقه.. هكذا علق حماقي على صوت المتسابقة آمال سكاك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على انضمام المتسابقة الجزائرية آمال سكاك لفريقه في برنامج "ذا فويس".

وكتب حماقي: "بحب الأصوات الجزائرية والفن الجزائري.. أمال سكاك صوت رائع ونادر، ومن الأصوات اللي ممكن أحارب عليها.. وأنا بتبسط جداً لما صوت يختارني من لفة رباعية، لإني بحس إنه عايز يكون في فريقي".

وأدت المتسابقة "آمال سكاك" في رابع حلقات الموسم الخامس من برنامج "The Voice "، أغنية "قالو حبيبك مسافر" للمطربة الراحلة "ذكرى"، حيث أدتها بشكل مميز للغاية، ما جعل لجنة التحكيم يلتفوا لها في الثواني الأولى من بداية آدائها.

وحاول أعضاء لجنة التحكيم إقناع المتسابقة لتنضم إليهم، ولكن فاز "حماقي" بأن يضمها لفريقه.

