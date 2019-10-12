انطلق مع الريحاني ووالده فنان كبير ومات بـ"البروستاتا".. أبرز المعلومات عن إسكندر منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إسكندر منسي، وهو واحدًا من الوجوه البارزة في السينما المصرية، ربما لا تعرف اسمه، لكن حتما تعرف ملامحه وتحفظ المشاهد القليلة التي ظهر بها في السينما أو المسرح.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان إسكندر منسي:

- ولد إسكندر منسي في 12 أكتوبر 1910 في حي العطارين بمُحافظة الأسكندرية لأسرة أصولها من أسيوط.

- اسمه الحقيقي إسكندر مِنَسى إبيسخارون فهمى.

- والده الممثل والرائد المسرحي منسي فهمي، والذي كان شريك رحلة نجاح الريحاني، وله أعمال سينمائية هامة منها "سيدة القصر" و"صراع في الوادي".

- عمل منسي في السينما والمسرح والتلفزيون، وقدم قرابة 90 عملا.



- كانت بداية إسكندر منسي من خلال مسرح الريحاني، وكانت بدايته السينمائية مع الريحاني في فيلم "سي عمر".

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- يعتبر دور الصديق الشهم "مرقص" الذي قدمه في فيلم "أم العروسة" واحد من أبرز أدواره، حيث قدم مع عماد حمدي أجمل مثال في الصداقة بينهما حيث أنقذه صديقه من الأزمة، التي كادت تنهي الفرح بكارثة " وفقا لسياق الفيلم الشهير".

- كما جسد في فيلم الحفيد، الذي يعتبر بمثابة جزء ثان لـ "أم العروسة"_ ، دور " زميل حسين".

- عمل منسي في 78 فيلما و6 مسلسلات و3 مسرحيات من خلال مسيرته الذي دامت 40 عاماً قضاها محبا للفن.

- كان آخر أعماله فيلم "الوحش داخل الإنسان"، وفيلم "إعدام طالب ثانوي" في عام 1980، وبعدها غاب عن الوسط الفني لقرابة العشر سنوات.

- وتوفى في 14 نوفمبر 1989، بعد صراع مع مرض البروستاتا، وبعد تاريخ حافل من العمل الفني.