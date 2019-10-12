فيديو| متسابقة جزائرية تحصل على اللفة الرباعية في "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استطاعت المتسابقة الجزائرية أمال سكات أن تجبر لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب " THE VOICE"، على أن يلتفتوا لها في لفة رباعية سريعة. وغنت أمال خلال الحلقة أغنية "قالو حبيبك مسافر" للفنانة الراحلة ذكرى، وأطربت الجمهور بصوتها القوي. وراهنت لجنة التحكيم على أن تضم أمال لفريقها، ولكن الأخيرة فضلت حماقي. الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، يعرض كل سبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".

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