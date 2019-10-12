فيديو| ليلى علوى ونجوم الفن في عزاء شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي، تصوير - أحمد حسين:

حرصت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، على تقديم واجب العزاء في المخرج التونسي شوقي الماجري، والذي أقيم مساء اليوم السبت بمسجد فريد شوقي بالعجوزة.

وحرصت النجمة هند صبري على تلقى العزاء بنفسها في سرادق السيدات.

وشارك في العزاء النجمتين التونسيتين لطيفة، وعائشة بن أحمد.

كما شارك في العزاء من نجوم الفن سوزان نجم الدين، وفرح يوسف، الكاتبة عزة شلبي، إلى جانب المستشار الثقافي للسفارة التونسية بالقاهرة.

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وتوفى المخرج الكبير شوقي الماجري، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

يذكر أن الماجري كان متزوجًا من الفنانة الأردنية صبا مبارك وله منها طفل يدعى عمار.

وكانت بداية التعارف بين الماجري، والجمهور المصري مع مسلسل "أسمهان" عام 2008، ومسلسل "هدوء نسبي" في 2009 من بطولة نيللي كريم، التي تعاون معها مجددًا في مسلسل "سقوط حر"، والذي عاد به إلى مصر بعد غياب 7 سنوات، كما قدم مع النجمة ليلى علوي مسلسل "نابليون والمحروسة" في 2012.