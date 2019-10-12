محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب " THE VOICE" استطاعت المتسابقة رابعة أن تخطف أنظار لجنة تحكيم البرنامج في موسمه الخامس، الذي يعرض الآن على شاشة "MBC".
المتسابقة رابعة عادت للغناء بعد انقطاعها عنه لمدة سنوات، لتثبت لوالدة زوجها عن موهبتها الحقيقية في الغناء.
واختارت رابعة أن تطرب الجمهور ولجنة تحكيم البرنامج بأغنية "حلم" للفنانة الراحلة أم كلثوم.
ورغم التفاف لجنة التحكيم لها بالكامل إلا أنها حسمت موقفها بالانضمام لفريق المطربة الإماراتية أحلام.
الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، يعرض كل سبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عادت للغناء بعد انقطاع لتكشف لحماتها عن موهبتها.. متسابقة مصرية تخطف الأنظار في "THE VOICE" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.