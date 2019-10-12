بهذه الكلمات.. تامر هجرس يحتفل بدخول ابنته الكبرى الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان تامر هجرس صورة تجمعه بابنته الكبرى تمارا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بدخولها الجامعة.
و علق "هجرس" على الصورة قائلًا: "انتظر أيها العالم، إنه من الصعب جدًا أن أقول وداعًا، لأنني سعيدة يا صغيرتي ولأنك ستكونين بخير في الجامعة يا تمارا".
احتفل الفنان تامر هجرس بعيد ميلاد ابنته "تمارا"، يوليو الماضي، ونشر عدة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
جدير بالذكر أن تامر هجرس شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.
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