محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان محمد منير صديقه الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58، الذي حل أمس الجمعة 11 أكتوبر.
ونشر منير صورة تجمعه بدياب من كليب "القاهرة ونيلها"، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"، وعلق:" أخي و صديقي عمرو دياب، كل سنة وانت طيب، يااااه.مشوار جميل و طويل ربنا يدينا الصحة و العمر ويبارك فينا وفي شعب مصر كله".
يذكر أن عمرو من مواليد 11 أكتوبر 1961.
الجدير بالذكر أن عمرو احتفل منذ أيام بعيد ميلاده وسط مجموعة كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، وياسمين رئيس، تامر مرسي، خالد سليم، عمرو يوسف، كندة علوش.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأ محمد منير صديقه عمرو دياب بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.