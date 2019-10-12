هكذا هنأ محمد منير صديقه عمرو دياب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد منير صديقه الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58، الذي حل أمس الجمعة 11 أكتوبر.

ونشر منير صورة تجمعه بدياب من كليب "القاهرة ونيلها"، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"، وعلق:" أخي و صديقي عمرو دياب، كل سنة وانت طيب، يااااه.مشوار جميل و طويل ربنا يدينا الصحة و العمر ويبارك فينا وفي شعب مصر كله".

يذكر أن عمرو من مواليد 11 أكتوبر 1961.

الجدير بالذكر أن عمرو احتفل منذ أيام بعيد ميلاده وسط مجموعة كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، وياسمين رئيس، تامر مرسي، خالد سليم، عمرو يوسف، كندة علوش.