5 مشتركين إلى المرحلة الرابعة من The Talent

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - بات التصويت المكثّف للمشتركين في The Talent جزءاً أساسياً من يوميات جمهور هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي لإكتشاف المواهب على مواقع التواصل الإجتماعي. فبعد تأهل المتسابقين الـ10 إلى المرحلة الثالثة منذ أسبوعين تقريباً، إشتدّت المنافسة مجدداً وحققت فيديوهات المتأهلين الـ10 نسباً عالية جداً من المشاهدات والإعجاب والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما كان لأعضاء لجنة التحكيم حصة أيضاً في التعبير عن آرائهم بالمتنافسين.



ولقد تأهل 5 مشتركين إلى المرحلة الرابعة وهم: أحمد اليافعي -اليمن، يزيد القرني -المملكة العربية السعودية، نجوى محمد - تونس، مجد خليل - لبنان ، ومرام شمس -المملكة العربية السعودية

إيان: أغنية حبيبة قلبي مهداة لوالدتي وهي من إنتاجي الخاص



وسوف تمتدّ مرحلة التصويت للمتأهلين الـ5 ما بين 11 و21 أكتوبر\تشرين الأول الجاري، ليتمّ اختيار أفضل 3 متسابقين، الذي سوف يدخلون تحدياً جديداً، حيث يتعيّن عليهم من خلاله اختيار الأغنية التي يريدونها وتقوم الفنانة نوال الزغبي بتدريبهم عليها من ثم يقومون بتصوير فيديو خاص بهم بطريقة مميزة.



يشار إلى أن نجم The Talent سوف يحمل هذا اللقب من خلال دعمه بالتصويت له، من خلال بوابة الدفع الإلكتروني على موقع أو تطبيق The Talent علماً أنه يمكن التصويت 1000 مرّة للمشترك المفضّل، وأيضا عبر الرسائل القصيرة (SMS)، على أن يتم في 22 أكتوبر\تشرين الأول الحالي الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاث.