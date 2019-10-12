محمد حماقي لـ"الخليج 365": الكيمياء موجودة بين المدربين الأربعة وأعتبره موسمًا استثنائيًّا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - أكد الفنان المصري محمد حماقي الذي يشارك في الموسم الخامس من "ذا فويس"، أنّ البرنامج هذا العام مختلف عما قبله، كونه ستكون له مشاركة أيضًا في برنامج "ذا فويس كيدز"، وهذا اختلاف بحدّ ذاته.

حماقي الذي سجل موقفًا إنسانيًّا لافتًا الأسبوع الفائت، من خلال تصرّفه مع المغربية وئام رضوان، الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال جلوسه على المسرح وهي تغني، أشار في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أنّ "موسم ذا فويس" الخامس هو استثنائي بكل ما للكلمة من معنى.



وعن الأجواء التي رافقت مرحلة الصوت وبس، بين المدربين الأربعة، قال: "الأجواء جميلة والكيمياء موجودة منذ اليوم الأول، رغم انضمام كل من راغب علامة وسميرة سعيد كأعضاء جدد في هذا الموسم. وتابع "مثلما يقولون شعرنا بـ Quick Click بيننا، فالكيمياء مهيمنة وتربطنا علاقة لطيفة جدًّا".

*مقدّما البرنامج ناردين فرج وياسر السقاف أخبرانا أنك المدرب الأقرب لهما، ما تعليقك؟

محمد حماقي



-أشكرهما على محبتهما وأنا أيضًا أحبهما وأحترمهما جدًّا.

*ما الذي جعلك توافق على الانضمام إلى "ذا فويس كيدز"؟

-تكلمنا في هذا الموضوع منذ كنا نصور حلقات المباشر من "ذا فويس" بموسمه الرابع، ولكنّ "أم بي سي" معروفة بحرفيتها ومؤسسة كبيرة، ودائمًا تنتظر الوقت المناسب للكشف عن كل ما هو يتعلق في خفايا البرامج الخاصة بها، ولكن في الحقيقة الاتفاق تمّ منذ عام تقريبًا".

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-لن أحرق أيّ شيء وستشاهدون كل ما يتعلق بالبرنامج وكواليسه.