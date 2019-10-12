بلقيس تنشر كواليس" تعالى شوف"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، فيديو يتضمن مقتطفات من كواليس تصوير عملها المصور الأخير "تعالى تشوف".



الفيديو أظهر كواليس التحضير لهذا الكليب الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرج عبد الرفيع عبديوي، من بينها تدريباتها على الرقص، ووضع الماكياج لها، ومزاجها ودردشتها مع فريق العمل.

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يشار إلى أن كليب "تعالى تشوف" حقق نسبة مشاهدة عالية جدا تجاوزت الـ 10 ملايين مشاهدة منذ أن طرحته بلقيس في 13 سبتمبر\أيول الماضي على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "تعالى شوف" باللهجة المغربية التي غنتها بلقيس بناء على رغبة جمهورها، وهي من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي.