إيان: أغنية حبيبة قلبي مهداة لوالدتي وهي من إنتاجي الخاص

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - أكد الفنان اللبناني إيان خلال إطلاق أغنيته الجديدة في بيروت "حبيبة قلبي" أنه قصد والدته لا أحد آخر، لافتاً إلى أنه "يهديها لكل شخص يحبه ولكل الصبايا".

وعن فسخ عقده مع شركة "Double 8" لصاحبها متعهد الحفلات ميشال حايك أكد إيان صحة هذا الخبر، مشيراً إلى أنه "يهتم بانتاج أعماله على نفقته الخاصة وعقده مع الشركة كان قد انتهى".

وأوضح إيان أن هذه الأغنية هي الخامسة له في مسيرته الفنية، إضافة إلى طرحه أكثر من 10 أغنيات على طريقة الـ covers لفنانين آخرين.



وعن قيامه بألبوم غنائي مختص فقط بأدائه لأغنيات غيره من الفنانين أكد إيان أن الفكرة واردة وغير مستبعدة، إنما المشكلة في ذلك هي حقوق الملكية التي يحتاجها والموافقة لأداء هذه الأغنيات. وأضاف "لا مشكلة عندما تصبح حقوق بعض الأغنيات معي لن أتردّد بتنفيذ الفكرة".

وعن غنائه بلهجات أخرى غير اللهجة اللبنانية شدّد إيان على "تركيزه على اللهجة اللبنانية في الوقت الحالي، وبعدها سيطرح أغنيات بمختلف اللهجات كالمصرية والعراقية والخليجية.

يذكر أن أغنية "حبيبة قلبي" من كلمات أحمد غانم، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب، تسجيل ميكس وماسترينغ عمر صبّاغ. إيّان طرح الأغنية على طريقة الـ Lyrics Video بفكرة مبتكرة ومميزة، هذا وكان قد أدّاها مباشرة أمام الحضور حيث نالت استحسان الجميع.

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