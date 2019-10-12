فضيحة من العيار الثقيل.. بالفيديو: فنانة تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه

صدمت الممثلة المغربية ​حنان المسعودي​ الجمهور بعد ان كشفت عن فضيحة صادمة، وقالت ان علاقة جنسية جمعتها بالمخرج الفرنسي (الجزائري) أحمد أكساس الشهير بـ “أكطاريس”، وانجبت منه ابنه اسمتها ملاك.

واضافت ان المخرج اعترف بإبنته أول الأمر، الا انه أنكر أبوته للطفلة بعدها، وقدم تحليل دم مزور وحصل على حكم اعتبرته صادما وغير منصف.

وأشارت حنان الى ان والد ابنتها هددها عدة مرات، وأشارت الى أنه في حال عدم إنصافها، ستتخلى عن جنسيتها المغربية التي لم تجعلها تحصل على حقوقها.