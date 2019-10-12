شاهد.. صورة جديد لنهال عنبر بشارع المعز

نشرت النجمة نهال عنبر صورة لها بشارع المعز وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "عنبر" علي الصورة قائلا:"أحلي سهرة مع الأصدقاء Advertisements الجمال الفنانة إيناس عز الدين ورشا بدراوي في شارع المعز ديه بلادنا فيه حضارات كتير قوي وجميلة:". الجمال الفنانة إيناس عز الدين ورشا بدراوي في شارع المعز ديه بلادنا فيه حضارات كتير قوي وجميلة:". ويشار إلى أن آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري في رمضان 2019.

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