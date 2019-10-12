شاهد.. رامي جمال يهنئ زوجته بعيد ميلادها

احتفل النجم رامي جمال بعيد ميلاد زوجته وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام. وكتب "جمال" :"زي النهارده من سنين اتجوزت ناريمان الجدعة بنت الأصول واتجوزنا يوم عيد ميلادها عاوز أقولك كل سنة وأنتي أهلي وأصحابي وحبايبي كل ثانية وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وقوية وعقبال مليون سنة:". ناريمان الجدعة بنت الأصول واتجوزنا يوم عيد ميلادها عاوز أقولك كل سنة وأنتي أهلي وأصحابي وحبايبي كل ثانية وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وقوية وعقبال مليون سنة:". Advertisements ويشار ان اخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" والذي حقق نجاحا كبيرا بموقع اليوتيوب.

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