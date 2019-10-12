محمد رمضان يُروّج لحفله بموسم الرياض

روّج النجم محمد رمضان، لحفله ضمن موسم الرياض عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. ونشر محمد رمضان صورة له وعلّق عليها قائلًا:"أول زيارة لمدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه، وبدأت استعدادات حفلة الأسطورة ميعاد وصولي الليلة ١١:٣٠ قبل منتصف الليل بتوقيت زيارة لمدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه، وبدأت استعدادات حفلة الأسطورة ميعاد وصولي الليلة ١١:٣٠ قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية بمطار الرياض الخاص. Advertisements يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "إنساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد، والذي حقق الملايين من المشاهدة بعد طرحه على موقع اليوتيوب.

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