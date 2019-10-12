شاهد.. كارول سماحة تُروّج لكليبها الجديد انشالله

روّجت النجمة اللبنانية كارول سماحة لكليبها الجديد "انشالله" عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وقالت كارول سماحة عبر إنستجرام:" قريبًا فيديو كليب جديد انشالله على قناة الرسمية علي اليوتيوب:". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "بتأمن بالصدفة" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري.

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