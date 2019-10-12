شاهد.. صورة جديدة لمحمد صلاح مع شيرين رضا

نشرت النجمة شيرين رضا صورة تجمعها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "رضا" علي الصورة قائلة:"من دواعي سروري لقاء الملك المصري محمد صلاح:". سروري لقاء الملك المصري محمد صلاح:". ويشار أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى". مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

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