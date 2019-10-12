شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "عبور وانتصار" على مسرح السلام لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق عمل مسرحية "عبور وانتصار" العرض مجانًا على مسرح السلام بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ابتداء من اليوم السبت لمدة أسبوعين فى الساعة الثامنة ونصف مساءً ماعدا يوم الثلاثاء.

يهدف العرض إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة، حيث يتناول العرض فترة الإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحول الهزيمة إلى نصر كبير .

"عبور وانتصار" بطولة هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، عادل شعبان، وإيمان سالم، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولى.